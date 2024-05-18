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Армікор рідина флакон 100 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (693246) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 234 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
446,80
Економія: -66,37 грн
380,43 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
443,90
Економія: -63,44 грн
380,46 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (1)
464,90
Економія: -91,10 грн
373,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
600,90
Економія: -232,60 грн
368,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
447,18
Економія: -67,49 грн
379,69 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (1)
497,20
Економія: -123,40 грн
373,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
Всього: упаковка (2)
422,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (2)
423,99
Економія: -53,94 грн
370,05 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (2)
559,20
Економія: -185,40 грн
373,80 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
497,20
Економія: -123,40 грн
373,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
438,56
Економія: -58,10 грн
380,46 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
525,80
Економія: -152,00 грн
373,80 грн
Не болей! семья аптек
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (3)
447,90
Економія: -67,34 грн
380,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
448,57
Економія: -67,77 грн
380,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (3)
417,11
Економія: -47,06 грн
370,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
435,91
Економія: -56,76 грн
379,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
384,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (4)
464,90
Економія: -91,10 грн
373,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
441,59
Економія: -60,92 грн
380,67 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
449,33
Економія: -79,24 грн
370,09 грн