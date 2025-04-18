Київ
Бузина (Elder-berry)

Бузина (Elder-berry)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 2 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
5.3 км
СИРОП "БУЗИНА" 200 мл №1
Біолайт
95,70
Економія при броні: -24,79 грн
70,91 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
СИРОП "БУЗИНА" 200 мл №1
Біолайт
96,90
Економія при броні: -25,03 грн
71,87 грн
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