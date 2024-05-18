Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Аптеки україни Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Полтава, вул. Панянка, 65-Б Всього: упаковка (1) 122,00 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Лаврська, 8 Всього: упаковка (1) 177,00 Економія: -42,99 грн 134,01 грн Забронювати

Фармація Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14 Всього: упаковка (2) 190,00 Економія: -60,64 грн 129,36 грн Забронювати

Ірфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Коростишів, вул. Шевченка, 40 Всього: упаковка (2) 105,00 грн