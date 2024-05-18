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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" 4.8 г "Аква догляд" - Дніпро (Дніпропетровськ) (421870) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
122,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
177,00
Економія: -42,99 грн
134,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
190,00
Економія: -60,64 грн
129,36 грн
Ірфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (2)
105,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом