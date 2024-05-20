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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" "Фруктове сяйво" 4.8 г полуниця - Одеса (172936) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
184,40
Економія: -44,73 грн
139,67 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
191,80
Економія: -46,60 грн
145,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
190,00
Економія: -47,03 грн
142,97 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Всього: упаковка (5)
106,41 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Щасливе, вул. Героїв Майдану, 11
Всього: упаковка (1)
130,00 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чортків, вул. Залізнична, 23
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Хмельницького Богдана, 3
Всього: упаковка (2)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (2)
106,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Квасилів, вул. Рівненська, 1
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівне-медфарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Рівне, вул. Медична, 7
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Басівкутська, 111-В
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Соборна, 57
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 316-Б
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Еко аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (4)
106,41 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Оржів, вул. Заводська, 1
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Млинів, вул. Рівненська, 12
Всього: упаковка (1)
104,88 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
101,46 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Партизанська, 13
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Всього: упаковка (1)
106,41 грн