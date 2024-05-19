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БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" "Фруктове сяйво" 4.8 г полуниця - Львів (172936) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (1)
184,40
Економія: -44,73 грн
139,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
190,00
Економія: -47,03 грн
142,97 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
191,80
Економія: -46,60 грн
145,20 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
Всього: упаковка (4)
106,41 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Володимира Великого, 2/4
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Нововолинськ, вул. Шахтарська, 1
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Локачі, вул. Степова, 8-А
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вовчинець, вул. Симоненка Василя, 33-А
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Устилуг, вул. Володимирська, 48
Всього: упаковка (2)
106,41 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Демидівка, вул. Миру, 44-Б
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 98
Всього: упаковка (1)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 74
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 2
Всього: упаковка (1)
106,41 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Омеляник, вул. Володимирська, 91
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, вул. Володимирська, 20
Всього: упаковка (1)
101,46 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Ковельська, 68-А
Всього: упаковка (2)
107,16 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Млинів, вул. Рівненська, 2-Б
Всього: упаковка (2)
101,46 грн