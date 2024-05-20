Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Млинів, вул. Рівненська, 12 Всього: упаковка (1) 104,88 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Млинів, вул. Рівненська, 2-Б Всього: упаковка (1) 101,46 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Томашгород, вул. Соборна, 17 Всього: упаковка (1) 111,72 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Цумань, вул. Шевченка Тараса, 4-Б/2 Всього: упаковка (1) 101,46 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Клесів, вул. Центральна, 4-А Всього: упаковка (2) 110,94 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, просп. Відродження, 13 Всього: упаковка (2) 101,88 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Цілодобово Луцьк, вул. Загородня, 20 Всього: упаковка (3) 111,72 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Луцьк, вул. Захисників України, 47 Всього: упаковка (4) 100,75 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 1 Всього: упаковка (1) 100,75 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ковель, бульв. Лесі Українки, 42 Всього: упаковка (2) 100,75 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Стара Вижівка, вул. Незалежності, 48-Г Всього: упаковка (1) 108,30 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 16:00 Графік роботи Любомль, вул. Соборності, 70 Всього: упаковка (1) 111,72 грн