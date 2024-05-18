Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за шкірою обличчяЗасоби по догляду за губамиБАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ "NIVEA" 4.8 г "Базовий догляд" - Харків (171994) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Лесі Українки, 21
Всього: упаковка (1)
106,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Броди, вул. Юридика, 1
Всього: упаковка (1)
91,36 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Винники, вул. Івасюка, 31
Всього: упаковка (1)
129,80 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: упаковка (1)
103,80 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Кавалерідзе, 2
Всього: упаковка (1)
114,00 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
120,70 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Стрийська, 113-Д
Всього: упаковка (1)
115,10 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Суботівська, 2-А
Всього: упаковка (1)
121,90 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (2)
126,40 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Всього: упаковка (1)
112,90 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Стрий, вул. Коссака, 9
Всього: упаковка (1)
116,20 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сколе, пл. Незалежності, 11
Всього: упаковка (1)
118,50 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Самбір, вул. Франка Івана, 36
Всього: упаковка (1)
124,10 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 05:00
Самбір, вул. Перемишльська, 3
Всього: упаковка (1)
112,90 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 2/2-А
Всього: упаковка (4)
96,70 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Гора, вул. Центральна, 7
Всього: упаковка (2)
130,00 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (2)
97,50 грн
Ласкава
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (1)
102,90 грн
Вітамін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
96,70 грн
Ірфарм
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Коростишів, вул. Шевченка, 40
Всього: упаковка (1)
116,00 грн