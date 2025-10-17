Київ
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Запоріжжя
(адресу не вказано)
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється за 31 хв
Самар, вул. Гетьманська, 32-Б
87.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-Б
130.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
288.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
335.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1045,40
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
359.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
932,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
359.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
359.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1045,40
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
372.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
373.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
373.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
373.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
373.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
373.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
382.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1111,90
грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
383.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
932,00
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
428.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні:
-27,35 грн
884,39
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Родини Рубанів, 170
433.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні:
-27,35 грн
884,39
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
434.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1020,24
Економія при броні:
-30,61 грн
989,63
грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
435.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
443.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні:
-36,46 грн
1178,72
грн
