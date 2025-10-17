Київ
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)

Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)

Вінниця (адресу не вказано)
Шукати на карті
В містах поряд
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
95.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
133.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні: -27,35 грн
884,39 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
185.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні: -36,46 грн
1178,72 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Родини Рубанів, 170
187.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні: -27,35 грн
884,39 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
194.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
196.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
927,50
Економія при броні: -27,82 грн
899,68 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
196.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
196.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
196.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
197.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
197.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
789,24
Економія при броні: -23,68 грн
765,56 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
198.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні: -36,46 грн
1178,72 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
198.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
200.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
203.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1020,24
Економія при броні: -30,61 грн
989,63 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
209.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні: -27,35 грн
884,39 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
215.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
255.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
278.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Винниченка, 8
301.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
ГоловнаКошикОбране