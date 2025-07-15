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Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Одеса
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Доступно в 12 аптеках у Одеса
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
3.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
3.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
3.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1227,50
грн
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1221,60
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
5.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
9.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
9.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека enter
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
11.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
12.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
13.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 98
13.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
14.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1123,00
грн
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В містах поряд
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-Д
20.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Спортивна, 14-Д
21.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1123,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Южне, вул. Шевченка Тараса, 19-Е
35.3 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1179,50
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
112.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1123,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Бессарабське, вул. Центральна, 61-З
122.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1302,00
грн
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
191.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1222,70
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
254.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1025,80
грн
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1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-Б
262.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
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