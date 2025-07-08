Київ
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)

Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 18 аптеках у Київ
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
789,24
Економія при броні: -23,68 грн
765,56 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
2.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
2.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
2.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
927,50
Економія при броні: -27,82 грн
899,68 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
2.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1228,50 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/37
3.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пров. Політехнічний, 3
4.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
4.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
4.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1173,28
Економія при броні: -35,20 грн
1138,08 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
8.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні: -36,46 грн
1178,72 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:45
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
8.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
9.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, дорога Кільцева, 12
10.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
10.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1020,24
Економія при броні: -30,61 грн
989,63 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
10.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні: -27,35 грн
884,39 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
12.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00 грн
В містах поряд
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
13.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні: -36,46 грн
1178,72 грн
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
17.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні: -27,35 грн
884,39 грн
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