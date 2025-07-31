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Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Дніпро
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Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1227,70
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Самар, вул. Гетьманська, 32-Б
29.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
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1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-Б
127.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коломак, вул. Захисників України, 7
155.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1223,80
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Мерефа, вул. Дніпровська, 148-А
170.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
947,40
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 24-А
171.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
941,30
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 177
190.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1231,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
190.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1190,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
191.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
789,80
грн
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Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
193.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1053,40
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
193.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1232,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Молочна, 6
193.8 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1287,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
194.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1187,10
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
194.9 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1219,50
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
195.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1219,70
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
195.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1227,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Космічна, 25
195.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
790,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
197.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1283,20
грн
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Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
198.0 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1229,70
грн
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Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
198.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1188,30
грн
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