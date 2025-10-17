Київ
Про товар
Ціни
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Корсет для корекції постави дитячий (Corset for posture correction for kids)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Вітамін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
67.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 28-А
104.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні:
-27,35 грн
884,39
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
125.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні:
-36,46 грн
1178,72
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
126.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Загорівська, 17/21
127.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 168
128.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1020,24
Економія при броні:
-30,61 грн
989,63
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
128.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
789,24
Економія при броні:
-23,68 грн
765,56
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Гостомельська, 1
128.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 18-А
129.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
129.5 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
129.7 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
130.2 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
130.4 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
927,50
Економія при броні:
-27,82 грн
899,68
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Київська, 2-В
141.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1215,18
Економія при броні:
-36,46 грн
1178,72
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Родини Рубанів, 170
143.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні:
-27,35 грн
884,39
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 42/1
203.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 40
206.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
911,74
Економія при броні:
-27,35 грн
884,39
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
274.1 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21-Б
424.6 км
КОРСЕТ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ СТАТУРИ 1030, розмір 2 сірий №1
Торговий Дім Алком
1294,00
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню