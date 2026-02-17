Одеса
Лейкопластир Айпласт (Adhesive plaster Aiplast)
Лейкопластир Айпласт (Adhesive plaster Aiplast)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
28,06
Економія при броні:
-1,39 грн
26,67
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 72
1.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
62,97
Економія при броні:
-2,35 грн
60,62
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
1.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
7,84
Економія при броні:
-0,37 грн
7,46
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Добровольців, 10/2
3.8 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
124,19
Економія при броні:
-4,17 грн
120,02
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
5.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
30,75
Економія при броні:
-1,90 грн
28,86
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 33
5.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
2,59
Економія при броні:
-0,17 грн
2,42
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
5.8 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
44,13
Економія при броні:
-1,59 грн
42,54
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
6.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
45,79
Економія при броні:
-2,15 грн
43,64
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
9.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
36,98
Економія при броні:
-1,71 грн
35,27
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
9.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
110,49
Економія при броні:
-6,02 грн
104,47
грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
10.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
58,62
Економія при броні:
-2,72 грн
55,90
грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 18-Г
21.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
36,48
Економія при броні:
-1,21 грн
35,27
грн
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
110,34
Економія при броні:
-3,66 грн
106,68
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
64.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
48,90
Економія при броні:
-2,38 грн
46,52
грн
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
59,62
Економія при броні:
-2,91 грн
56,72
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
106.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
129,27
Економія при броні:
-8,04 грн
121,23
грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
106.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
36,70
Економія при броні:
-1,43 грн
35,27
грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
108.8 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
157,61
Економія при броні:
-8,36 грн
149,25
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
109.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
44,39
Економія при броні:
-1,85 грн
42,54
грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
109.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
156,54
Економія при броні:
-7,29 грн
149,25
грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
109.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
125,54
Економія при броні:
-7,63 грн
117,91
грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
109.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
37,26
Економія при броні:
-1,31 грн
35,95
грн
