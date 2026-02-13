Київ
Про товар
Ціни
Лейкопластир Айпласт (Adhesive plaster Aiplast)
Лейкопластир Айпласт (Adhesive plaster Aiplast)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 58 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
151,03
Економія при броні:
-9,63 грн
141,39
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
19,41
Економія при броні:
-1,23 грн
18,18
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
12,50
Економія при броні:
-0,37 грн
12,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
54,96
Економія при броні:
-1,62 грн
53,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
46,41
Економія при броні:
-3,12 грн
43,28
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
113,62
Економія при броні:
-3,97 грн
109,65
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
2.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
28,14
Економія при броні:
-1,28 грн
26,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
125,10
Економія при броні:
-3,87 грн
121,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Липківського Василя, 23
3.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
33,49
Економія при броні:
-1,97 грн
31,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
63,98
Економія при броні:
-3,37 грн
60,62
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 14
4.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
7,51
Економія при броні:
-0,24 грн
7,27
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 10-А
5.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
77,64
Економія при броні:
-4,90 грн
72,74
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шамо Ігоря, 2/7
5.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
82,35
Економія при броні:
-4,74 грн
77,61
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
120,52
Економія при броні:
-5,35 грн
115,17
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
6.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
125,96
Економія при броні:
-5,94 грн
120,02
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 11
6.5 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
106,49
Економія при броні:
-3,44 грн
103,05
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
6.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
160,41
Економія при броні:
-11,16 грн
149,25
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
6.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
2,50
Економія при броні:
-0,08 грн
2,42
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Урлівська, 23
7.8 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
127,87
Економія при броні:
-6,64 грн
121,23
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
7.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
41,27
Економія при броні:
-2,47 грн
38,79
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню