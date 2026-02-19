Дніпро
Лейкопластир Айпласт (Adhesive plaster Aiplast)
Лейкопластир Айпласт (Adhesive plaster Aiplast)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках у Дніпро
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
37,57
Економія при броні:
-2,30 грн
35,27
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Лук'яненко Левка, 37
1.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
19,28
Економія при броні:
-1,09 грн
18,18
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
2.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
128,66
Економія при броні:
-7,43 грн
121,23
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 40
3.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
97,74
Економія при броні:
-5,60 грн
92,13
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
4.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
110,18
Економія при броні:
-7,13 грн
103,05
грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 105
4.2 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
22,81
Економія при броні:
-0,99 грн
21,82
грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
4.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
106,42
Економія при броні:
-6,17 грн
100,25
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 110
4.6 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
112,61
Економія при броні:
-3,50 грн
109,11
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
57,21
Економія при броні:
-3,23 грн
53,98
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Временна, 2
4.8 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
126,04
Економія при броні:
-4,81 грн
121,23
грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
5.7 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
6,29
Економія при броні:
-0,23 грн
6,06
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
6.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
158,78
Економія при броні:
-9,53 грн
149,25
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
6.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
24,38
Економія при броні:
-1,35 грн
23,03
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 19
6.4 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
127,46
Економія при броні:
-6,23 грн
121,23
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 46
7.0 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
128,18
Економія при броні:
-6,95 грн
121,23
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Вільний, 2-А
7.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
3,77
Економія при броні:
-0,13 грн
3,64
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
8.9 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
37,73
Економія при броні:
-2,46 грн
35,27
грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 1
18.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ ДИТЯЧИЙ 1,9 см х 7,2 см №20
Медхауз Свіс Гмбх
48,41
Економія при броні:
-2,12 грн
46,29
грн
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Самар, пл. Соборна, 2
24.3 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
92,49
Економія при броні:
-4,59 грн
87,90
грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
25.1 км
ПЛАСТИР тм "iPlast" МЕДИЧНИЙ 1,9 см х 7,2 см №100
Медхауз Свіс Гмбх
121,02
Економія при броні:
-5,35 грн
115,67
грн
