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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 200 мл - Львів (642297) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (3)
789,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (7)
775,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (3)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 17
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (8)
789,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Трускавецька, 2-Б
Всього: упаковка (3)
789,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Пасічна, 92-Г
Всього: упаковка (2)
771,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Червоної Калини, 68
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється за 40 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 69-А
Всього: упаковка (2)
732,70 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Стрийська, 45-Ж
Всього: упаковка (2)
696,10 грн
Аптека 3і
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Відчинено Цілодобово
Львів, вул. Наукова, 47
Всього: упаковка (1)
732,70 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Борислав, вул. Шевченка Тараса, 33
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека біля ратуші
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 19
Всього: упаковка (1)
723,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 40
Всього: упаковка (3)
775,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (2)
775,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 42
Всього: упаковка (1)
730,10 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Луцьк, просп. Соборності, 43
Всього: упаковка (1)
726,09 грн