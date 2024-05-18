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А-ДЕРМА ЕКЗОГЕМА КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (642297) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (3)
775,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
789,00 грн
В інших містах:
Елітфарм
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
723,00
Економія: -94,00 грн
629,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
710,00
Економія: -81,00 грн
629,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (2)
789,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 208/1
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Щасливе, шосе Харківське, 1-В
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Бровари, вул. Москаленка Сергія, 16-Г
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 4
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Всього: упаковка (5)
775,00 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Лісники, вул. Ватутіна, 170
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 9
Всього: упаковка (1)
616,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 8
Всього: упаковка (10)
775,00 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 12
Всього: упаковка (2)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Заболотного Академіка, 37
Всього: упаковка (1)
770,65
Економія: -154,10 грн
616,55 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Біла Церква, вул. Курсова, 3-А
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хоткевича Гната, 1-В
Всього: упаковка (2)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, перех. Гетьмана Павла Полуботка / Хоткевича Гната, 46/2
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 58-Г
Всього: упаковка (1)
771,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 14 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (6)
789,00 грн