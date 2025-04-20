Каша безмолочна мультизлакова (Dairy-free multigrain porridge)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Запоріжжя
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 28/9-Б
3.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Фортечна, 51
3.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 2-Ж
3.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
3.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 27
4.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Радіаторна, 36
4.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
4.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Добровольчих Батальйонів, 54
4.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
4.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Авраменка, 13
4.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна