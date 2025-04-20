Каша безмолочна мультизлакова (Dairy-free multigrain porridge)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 125 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
1.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Городоцька, 141/143
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Львів, вул. Федьковича, 21
1.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
1.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна