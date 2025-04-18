Каша безмолочна мультизлакова (Dairy-free multigrain porridge)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 261 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
КАША БЕЗМОЛОЧНА МУЛЬТИЗЛАКОВА З ЯБЛУКОМ, ЧОРНИЦЕЮ ТА ОЖИНОЮ MILUPA 170 г №1
Нутриція Україна