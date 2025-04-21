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Ємність для сечі (Container for urine)
Ємність для сечі (Container for urine)
Вінниця
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
99.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
132.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
188.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,90
Економія при броні:
-3,02 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
189.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
9,00
Економія при броні:
-3,12 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
189.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
190.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
190.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,10
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
192.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
192.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
193.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
194.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Науки, 4
194.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
195.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
196.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
196.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
196.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
197.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
197.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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