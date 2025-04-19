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Ємність для сечі (Container for urine)
Ємність для сечі (Container for urine)
Одеса
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
250.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
251.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
254.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
255.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
257.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
266.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
286.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
302.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
305.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
364.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
364.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
369.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
370.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
Економія при броні:
-1,00 грн
6,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
372.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
393.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
409.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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