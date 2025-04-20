Київ
Про товар
Ціни
Ємність для сечі (Container for urine)
Ємність для сечі (Container for urine)
Львів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
Економія при броні:
-1,00 грн
6,00
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
224.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
Забронювати
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баранівка, вул. Звягельська, 66
266.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
грн
Забронювати
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
429.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,00
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
455.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
9,00
Економія при броні:
-3,12 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
456.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
456.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,10
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
458.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 104
458.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
460.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
460.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
461.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
462.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,90
Економія при броні:
-3,02 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
463.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
463.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Теліги Олени / Щусєва, 19/2
463.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
464.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
464.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
465.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню