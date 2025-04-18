Ємність для сечі (Container for urine)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 48 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
4.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
4.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
4.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Русанівська / Ентузіастів, 24/51
5.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,90
Економія при броні: -3,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
5.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
9,00
Економія при броні: -3,12 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
5.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
5.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,90
Економія при броні: -3,02 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
5.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
6.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
6.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Відрадний, 61
6.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Краківська, 13
7.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,60
Економія при броні: -2,72 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
7.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
7.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн