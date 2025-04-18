Ємність для сечі (Container for urine)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках у Харків
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
4.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 259
6.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
7.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека твого міста
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3-А
10.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 37
10.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Олександрівський, 99
10.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 274
11.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
14.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
В містах поряд
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
203.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
250.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
253.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
254.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
256.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
257.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
270.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
302.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
303.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
312.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
313.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
332.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
332.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
336.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
336.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
391.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс