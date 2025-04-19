Ємність для сечі (Container for urine)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
51.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 3
65.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
72.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
73.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
77.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
108.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
124.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
132.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
134.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
7,00
Економія при броні: -1,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрія, просп. Соборний, 111
137.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Аптека24
Відчинено
Зачиняється за 32 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
191.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
198.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
199.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
202.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
202.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дяченка, 10
375.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні: -2,82 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
377.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс