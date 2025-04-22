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Ємність для сечі (Container for urine)
Ємність для сечі (Container for urine)
Чернігів
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,00
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Г
116.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
5,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 19
120.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
120.5 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
121.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
122.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
122.9 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
123.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
123.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
124.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Краківська, 13
124.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,60
Економія при броні:
-2,72 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Вишгородська, 28/1
124.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
125.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
126.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
6,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється за 37 хв
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
126.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
8,70
Економія при броні:
-2,82 грн
5,88
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ СЕЧІ СТЕРИЛЬНА 60 мл №1
Виктер плюс
9,00
Економія при броні:
-3,12 грн
5,88
грн
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