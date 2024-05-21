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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ 6037, фіксуючий розмір S/M, люкс, №1 - Запоріжжя (494790) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено
В інших містах:
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
Всього: упаковка (1)
457,03
Економія: -57,84 грн
399,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (1)
435,99
Економія: -51,82 грн
384,17 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (1)
467,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
467,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 63
Всього: упаковка (1)
636,00
Економія: -95,00 грн
541,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 14
Всього: упаковка (1)
541,00 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
553,00
Економія: -27,65 грн
525,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теребовля, вул. Мазепи, 4/2
Всього: упаковка (1)
463,99
Економія: -79,82 грн
384,17 грн
Наша аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
652,50 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом