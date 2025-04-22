Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Чернігів
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
47,50
Економія при броні: -12,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
48,00
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
47,10
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
ГІРЧИЧНИЙ ПЛЮС порошок 200 г №1
Ключі Здоров'я