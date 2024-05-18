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Косметичні засобиКосметичні засоби для здоров'яБАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР"Ціни в аптеках

БАЛЬЗАМ КОСМЕТИЧНИЙ "ФІТОР" свічки 2,3 г, №10 - Харків (115455) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (2)
105,94
Економія: -13,24 грн
92,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 26
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -13,36 грн
91,63 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
99,98
Економія: -5,87 грн
94,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
106,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
106,73
Економія: -15,93 грн
90,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
111,56
Економія: -17,97 грн
93,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
103,75
Економія: -12,09 грн
91,66 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
110,51
Економія: -13,82 грн
96,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: упаковка (2)
105,77
Економія: -8,88 грн
96,89 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256-Б
Всього: упаковка (1)
98,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (2)
110,70
Економія: -18,63 грн
92,07 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Зміїв, вул. Лиманська, 21
Всього: упаковка (1)
102,51
Економія: -10,64 грн
91,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
103,80
Економія: -10,21 грн
93,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
Всього: упаковка (1)
101,30
Економія: -9,91 грн
91,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 24/1
Всього: упаковка (1)
100,49
Економія: -7,07 грн
93,42 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, м-н 1-й, 23
Всього: упаковка (1)
128,40
Економія: -30,70 грн
97,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
98,77
Економія: -7,09 грн
91,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
107,15
Економія: -16,04 грн
91,11 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
93,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (1)
99,86
Економія: -7,99 грн
91,87 грн