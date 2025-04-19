Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
3.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
4.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
6.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
6.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
9.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
11.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
12.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
12.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
508,10
Економія при броні: -78,20 грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Чорноморська, 1
17.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
20.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Перемоги, 3-З/1
42.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
62.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 130/7
118.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 3
129.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вилкове, вул. Різдвяна, 167
147.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
160.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Благовіщенське, вул. Гагаріна Юрія, 5
207.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
254.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Короленка / Глушка Валентина, 121/1
257.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Г
257.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
508,10
Економія при броні: -78,20 грн