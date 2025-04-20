Львів (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
254,05
Економія при броні: -37,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
457,29
Економія при броні: -67,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
355,67
Економія при броні: -52,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
203,24
Економія при броні: -29,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Липнева, 10
1.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
431,88
Економія при броні: -63,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
1.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
1.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
1.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
228,65
Економія при броні: -33,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
2.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
2.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
228,65
Економія при броні: -33,52 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Лінкольна Авраама, 29
3.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115-А
3.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
431,88
Економія при броні: -63,32 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Широка, 64
3.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
330,27
Економія при броні: -48,43 грн