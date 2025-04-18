Київ (адресу не вказано)
Доступно в 116 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
127,03
Економія при броні: -18,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Повітряних Сил / Шовкуненка, 21/2
3.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
3.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
4.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
508,10
Економія при броні: -72,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 8-А
4.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
4.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 6
4.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 196
4.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 35
5.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
5.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
508,10
Економія при броні: -72,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
5.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 16
5.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн