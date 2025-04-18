Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Харків
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
13.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Златопіль, м-н 4-й, 5
66.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
99.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
114.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
127.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Д
130.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
131.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
132.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
133.1 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
133.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
144.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гідності, 34
166.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
190.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
191.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
193.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
531,80
Економія при броні: -101,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 11-К
195.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
195.5 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
195.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
508,10
Економія при броні: -78,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Українських Соколів, 1-А
196.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн