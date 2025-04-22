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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 18
84.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
403,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
411,43
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
304,86
Економія при броні:
-23,46 грн
281,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
114.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
449,50
грн
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Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Київська, 243
114.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
482,43
Економія при броні:
-1,40 грн
481,03
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
382,40
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, бульв. Незалежності, 6
114.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
449,50
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 11
115.0 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
429,50
грн
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Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 68-А
117.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
52,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
117.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
337,75
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Екстер Олександри / Бальзака Оноре, 18/78
118.2 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
337,75
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 75-А
118.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
101,62
Економія при броні:
-14,50 грн
87,12
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
161,92
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 60
118.8 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
337,75
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
191,19
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
119.3 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
89,83
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніколаєва Архітектора, 7
120.4 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
340,55
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 12
120.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
401,44
грн
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Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
120.7 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
337,75
грн
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
120.9 км
D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик №20
Фарма Лайн
210,18
грн
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