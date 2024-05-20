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D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Одеса (684318) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
322,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
294,32 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
Всього: упаковка (1)
329,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
322,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
344,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: упаковка (1)
330,61 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (16)
412,20
Економія: -69,98 грн
342,22 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
401,70
Економія: -55,90 грн
345,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: пакетик (10)
312,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1), пакетик (12)
330,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Всього: упаковка (1)
440,99
Економія: -77,19 грн
363,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
372,17
Економія: -30,17 грн
342,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
391,55
Економія: -44,99 грн
346,56 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
395,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
395,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
395,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
395,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
395,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Всього: упаковка (6)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,90 грн