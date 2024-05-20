D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Одеса (684318) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
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Одеса, вул. Степова, 17
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Одеса, вул. Грецька, 46
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 94
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Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Аптека копійка
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Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (16)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
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Всього: пакетик (10)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
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Всього: упаковка (1), пакетик (12)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
В інших містах:
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Аптека низьких цін
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Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Аптека бам
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 317
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 338-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00