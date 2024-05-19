D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Львів (684318) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 65 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (18)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: пакетик (11)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: пакетик (9)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Аптека бам
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: пакетик (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1), пакетик (13)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Пульс
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (11)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (16)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Аптека бам
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (17)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (9)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: пакетик (15)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
D.s.
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (15)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: пакетик (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Пульс
Детальніше
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Пульс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л