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D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Львів (684318) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (18)
394,60
Економія: -40,76 грн
353,84 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: пакетик (11)
325,33 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
382,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: пакетик (9)
324,88 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (10)
407,99
Економія: -44,19 грн
363,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (11)
484,99
Економія: -121,19 грн
363,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: пакетик (14)
328,32 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
407,99
Економія: -44,19 грн
363,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1), пакетик (13)
411,41
Економія: -45,36 грн
366,05 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (11)
324,62 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (16)
492,99
Економія: -129,19 грн
363,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (17)
380,99
Економія: -17,19 грн
363,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 84
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (9)
452,99
Економія: -89,19 грн
363,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: пакетик (15)
330,63 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (15)
369,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Личаківська, 71
Всього: пакетик (5)
350,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 6
Всього: порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування (8)
335,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
341,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
328,96 грн