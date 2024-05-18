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D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Харків (684318) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1), пакетик (15)
399,00 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
419,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Шарикова, 29
Всього: упаковка (1)
380,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
Всього: упаковка (1)
438,40
Економія: -71,74 грн
366,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
383,40 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
330,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: пакетик (2)
350,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (1)
325,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
330,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1), пакетик (10)
330,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
322,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (1)
330,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Всього: упаковка (1)
329,59 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
395,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
395,90 грн
Ощад аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
395,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
395,90 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
395,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (2)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
395,90 грн