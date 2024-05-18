D-ORS порошок для приготування сусп. для внутрішнього застосування пакетик, №20 - Харків (684318) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1), пакетик (15)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Шарикова, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Шарикова, 31
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: пакетик (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Миру, 9
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1), пакетик (10)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, вул. Петропавлівська, 74
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Бочарника Дмитри, 12-Д
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Пушкіна, 2
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Ощад аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 27-А
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Наявність на 2024-05-21 - 18:00