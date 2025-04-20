Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
433,44
Економія при броні: -47,96 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
440,54
Економія при броні: -58,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
408,70
Економія при броні: -27,60 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
399,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
265,73
Економія при броні: -29,37 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
433,60
Економія при броні: -52,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
445,82
Економія при броні: -14,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
281,14
Економія при броні: -26,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
460,58
Економія при броні: -84,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
435,20
Економія при броні: -53,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
451,18
Економія при броні: -61,46 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
431,93
Економія при броні: -61,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
446,98
Економія при броні: -78,79 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
448,72
Економія при броні: -59,61 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
399,00
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
457,67
Економія при броні: -40,41 грн