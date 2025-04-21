Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
438,81
Економія при броні: -63,98 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
420,70
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
443,92
Економія при броні: -68,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
422,20
Економія при броні: -32,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
428,50
Економія при броні: -39,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,20
Економія при броні: -31,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
433,76
Економія при броні: -58,93 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
434,66
Економія при броні: -59,33 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,00
Економія при броні: -51,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
423,50
Економія при броні: -34,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
455,97
Економія при броні: -80,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
459,87
Економія при броні: -78,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
141,88
Економія при броні: -11,86 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,74
Економія при броні: -72,74 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
452,75
Економія при броні: -83,75 грн