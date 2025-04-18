Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
447,93
Економія при броні: -61,96 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
437,38
Економія при броні: -63,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
451,18
Економія при броні: -74,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
443,77
Економія при броні: -66,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,40
Економія при броні: -35,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
418,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
437,11
Економія при броні: -58,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
434,01
Економія при броні: -56,44 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
436,60
Економія при броні: -51,10 грн