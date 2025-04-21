Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
437,64
Економія при броні: -51,98 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
422,50
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
291,34
Економія при броні: -36,56 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,00
Економія при броні: -37,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
444,23
Економія при броні: -62,41 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
435,64
Економія при броні: -53,82 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
423,10
Економія при броні: -39,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
435,50
Економія при броні: -51,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,80
Економія при броні: -49,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
448,60
Економія при броні: -73,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
442,56
Економія при броні: -60,63 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
310,16
Економія при броні: -55,56 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
415,50
Економія при броні: -31,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
440,92
Економія при броні: -65,66 грн