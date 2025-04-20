Львів (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
450,09
Економія при броні: -72,36 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
145,59
Економія при броні: -20,01 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
444,95
Економія при броні: -73,14 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,50
Економія при броні: -55,73 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
390,80
Економія при броні: -14,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
422,20
Економія при броні: -46,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
442,55
Економія при броні: -55,14 грн