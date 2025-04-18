Київ (адресу не вказано)
Доступно в 761 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
264,53
Економія при броні: -0,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
444,10
Економія при броні: -47,60 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
419,80
Економія при броні: -63,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
419,80
Економія при броні: -47,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,89
Економія при броні: -69,98 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
419,80
Економія при броні: -63,81 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,63
Економія при броні: -68,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
423,00
Економія при броні: -26,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс