Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
378,80
Економія при броні: -6,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,48
Економія при броні: -65,89 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
402,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,97
Економія при броні: -23,62 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,60
Економія при броні: -64,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
299,98
Економія при броні: -54,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
437,77
Економія при броні: -69,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
464,36
Економія при броні: -96,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
447,53
Економія при броні: -79,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
460,19
Економія при броні: -91,88 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс