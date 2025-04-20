Київ
Ліпобон (Lipobon)

Ліпобон (Lipobon)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 163 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
378,80
Економія при броні: -6,10 грн
372,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,48
Економія при броні: -65,89 грн
375,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
370,62 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
402,00
Економія при броні: -51,00 грн
351,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
441,97
Економія при броні: -23,62 грн
418,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
385,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
421,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,60
Економія при броні: -64,31 грн
368,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
299,98
Економія при броні: -54,48 грн
245,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
399,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
372,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
437,77
Економія при броні: -69,48 грн
368,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
414,42 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
371,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
464,36
Економія при броні: -96,05 грн
368,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
372,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
361,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
447,53
Економія при броні: -79,22 грн
368,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
460,19
Економія при броні: -91,88 грн
368,31 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
372,70 грн
ГоловнаКошикОбране