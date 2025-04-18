Харків (адресу не вказано)
Доступно в 290 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 17:01
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,40
Економія при броні: -62,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
426,78
Економія при броні: -48,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
444,10
Економія при броні: -55,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
423,20
Економія при броні: -34,90 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
438,30
Економія при броні: -50,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
433,66
Економія при броні: -61,33 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
454,66
Економія при броні: -80,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
433,42
Економія при броні: -58,96 грн