Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 81 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
425,90
Економія при броні: -40,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
439,15
Економія при броні: -13,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
419,60
Економія при броні: -33,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,50
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
442,81
Економія при броні: -58,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
426,90
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
450,18
Економія при броні: -68,36 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,50
Економія при броні: -46,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
437,81
Економія при броні: -68,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
435,60
Економія при броні: -49,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
455,51
Економія при броні: -61,87 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
302,67
Економія при броні: -47,84 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ліпобон таблетки 10 мг блістер №30
Егіс
432,80
Економія при броні: -46,90 грн