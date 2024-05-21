БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 5 сірий "Євро", еластичний, №1 - Запоріжжя (476134) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Покров, вул. Балкова, 20
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б