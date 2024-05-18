БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 5 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476134) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 8 аптеках
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Балкова, 20
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24