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БАНДАЖ ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЇНИЙ 2022, розмір 5 сірий "Євро", еластичний, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (476134) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
539,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
Всього: упаковка (1)
944,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
941,94 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 82-Б
Всього: упаковка (3)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Квітки Цісик, 9-А
Всього: упаковка (1)
945,36 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 26
Всього: упаковка (1)
901,00
Економія: -262,20 грн
638,80 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Магдалинівка, вул. Центральна, 14
Всього: упаковка (2)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
946,74 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, м-н Кільченський, 6
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Преображенська, 5/63
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (5)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Шевченка, 107/2
Всього: упаковка (1)
941,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Першотравенськ, вул. Захисників України, 15/1
Всього: упаковка (1)
948,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв України, 20
Всього: упаковка (1)
942,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Героїв Чорнобиля, 35-Б
Всього: упаковка (1)
941,13 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Балкова, 20
Всього: упаковка (1)
979,00
Економія: -340,20 грн
638,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (1)
901,00 грн